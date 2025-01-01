images
GreenBean MonoCharger V2A зарядное устройство

GreenBean MonoCharger V2A зарядное устройство

GreenBean
Артикул: NVF-6087

GreenBean MonoCharger V2A – зарядное устройство с разъемом D-Tap (16.8 В, 2A).

Описание

Предназначено для заряда аккумуляторов V-Mount имеющих встроенный разъем D-Tap или аккумуляторов заряжающихся через площадку с разъемом D-Tap. Напряжение на выходе 16,8 В, ток заряда 2 А.

Характеристики:

  • входное напряжение – 90-240 в, 47-63 гц
  • выходные параметры – 16.8 в, 2a
  • совместимость – аккумуляторы с разъемом d-tap
  • материал корпуса – abs пластик
  • диапазон рабочих температур, град. – 0...+45
  • размер, мм – 120х60х38
  • вес, кг – 0,2
  • размер упаковки, мм – 185х115х85
  • вес с упаковкой, кг – 0,5

