Falcon Eyes AC-N1 блок питания для накамерных вспышек Nikon

Falcon Eyes
Артикул: VBR-053
Этот профессиональный накопитель энергии может заряжать вспышки производства компаний Nikon (которые имеют гнездо подключения внешнего источника питания).
Для полной зарядки вспышки требуется примерно 0,5 секунды, и при этом емкости встроенного аккумулятора данного блока питания хватает на 1000 вспышек при полной мощности.

Описание

Блок питания практически универсален-его можно использовать со вспышками различных марок, достаточно просто заменить соединяющий кабель.
 
Технические характеристики:
  • Выходное напряжение 320 V постоянного тока
  • Аккумулятор Литий-ионны 12 V – 2000 mAh
  • Время зарядки вспышки 0,5 с
  • Время зарядки аккумулятора 2 ч
  • Количество вспышек при полной мощности до 1000
  • Размер 105 × 40 × 150 мм
  • Вес (с аккумулятором) 440 г
 

Комплектация

  • Блок питания - 1 шт.
  • Ремень блока питания - 1 шт.
  • Зарядное устройство (12 В – для литий-ионных аккумуляторов) - 1 шт.
  • Соединительный кабель сетевого адаптера (1,2 м) - 1 шт.
  • Синхрокабель для подключения вспышки Nikon- 1 шт.

