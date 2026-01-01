Fotokvant DAN-2318 столик 35х27 см прозрачный пластик

Штатив-трансформер Fotokvant TM-CL01 для телефона, настольный. Штатив-трансформер с держателем для смартфона. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.
Столик прозрачный для предметной съемки Fotokvant DAN-2318, размер 35х27 см.
Портативный столик для предметной съемки. Изготовлен из пластика, соединительные петли - металл. Подходит для фотографии малогабаритных предметов (сувениров, ювелирных изделий, портативной электроники). Модель сконструирована в виде книжки, будет удобной при транспортировке и поэтому столик с успехом может использоваться на выезде. Вес - 0,5 кг.
Портативный столик Fotokvant ST-3030 для предметной съемки.
Изготовлен из акрила. В комплект входит белый фон. Может использоваться для фотографии малогабаритных предметов (сувениров, ювелирных изделий, портативной электроники). Размер - 30x30 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Толщина столика - 2 см. Вес - 0,65 кг.
Grifon CL-C47 – зажим-клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Grifon BS-06 – система установки фона типа ворота.
Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина состоит из четырех секций по 78 см, длина перекладины – 310 см. Стойки четырехсекционные (диаметр 25-22-19-16 cм). Максимальная высота – 3 м. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Вес - 3,8 кг.
Fotokvant FLH-09 – винт-адаптер мама–мама имеет резьбу 3/8 и 1/4 дюйма.
Длина – 17 мм. Диаметр – 20 мм. Изготовлен из металла, имеет рифленую поверхность. Предназначен для установки оборудования на штатив.
Falcon Eyes ST-0611CT – мобильный стол для предметной съемки, имеет удобную конструкцию. Для начала работы достаточно просто разложить раму стола и установить полотно, закрепив его фиксаторами из комплекта.
Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона.
Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.
DGTape MATT Gaffa Tape Black - тейп матовый черный, размер 24 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - черный, матовый.
Пульт для смартфонов Fotokvant RCBT bluetooth.
Беспроводной пульт дистанционного управления для смартфонов Samsung, iPhone, Xiaomi, Sony, LG, HTC. Классический электронный тросик, пускатель затвора. Работает через bluetooth. Работает в фото- и видеорежиме смартфона. Выпускается в двух цветах: черном и белом. Если вам принципиален цвет, уточните, пожалуйста, при заказе у менеджера.