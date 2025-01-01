MingXing Light tent (with four backgrounds) (58002) лайт-куб 40x40x40 см с 4 фонами

Cветодиодный накамерный осветитель Grifon LED-36 предназначен для съемки видео. С его помощью создается оптимальный свет.
Цветовая температура 3200К, угол освещения составляет 60 градусов. Вес - 0,1 кг. Мощность 1,3 Вт
MingXing Light tent (with four backgrounds) 40х40х40 – лайт-куб, используется для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, вшитых по периметру куба. Размер фотобокса 40х40х40 см. В комплекте 4 фона: черный, белый, синий и красный.
Cтандартный фотобокс 40х40х40 см для предметной бестеневой съемки.
В комплект дополнительно входят четыре фона – черный, синий, красный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол. Вес - 0,4 кг.
FST F-002 – галогенный осветитель на ножках мощностью 50 Вт, предназначен для предметной съемки.
Вес - 0,35 кг.