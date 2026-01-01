Phottix (62810) набор из трех колец для макросъемки система Nikon

Артикул: NVF-5245

Phottix (62810) – набор из трех удлинительный колец для макросъемки под объективы системы Nikon. Кольца не имеют линз и электронных контактов, поэтому могут быть использованы только в ручном режиме фокусировки. В комплект входят кольца 9 мм, 16 мм и 30 мм. С изменением комбинаций колец могут быть получены различные масштабы объекта съемки.