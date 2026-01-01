images
Phottix (62810) набор из трех колец для макросъемки система Nikon

Phottix (62810) набор из трех колец для макросъемки система Nikon

Phottix
Артикул: NVF-5245

Phottix (62810) – набор из трех удлинительный колец для макросъемки под объективы системы Nikon. Кольца не имеют линз и электронных контактов, поэтому могут быть использованы только в ручном режиме фокусировки. В комплект входят кольца 9 мм, 16 мм и 30 мм. С изменением комбинаций колец могут быть получены различные масштабы объекта съемки.

Описание

Phottix (62810) набор из трех колец для макросъемки система Nikon

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Семей Томацу
Семей Томацу
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Объективы. Быстро и по делу!
Объективы. Быстро и по делу!
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера