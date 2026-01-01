Phottix (63520) расширительные меха для макросъемки с Nikon

Артикул: DAN-0125

Phottix (63520) – расширительные меха, «гармошка» которых изготовлена из плотной темной ткани. Модель позволяет плавно менять фокусное расстояние. Автофокус не поддерживается, съемка предполагается в ручном режиме. Длина – 150 мм, высота – 100 мм. Для работы с фотокамерами системы Nikon.