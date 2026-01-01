images
Phottix (63520) расширительные меха для макросъемки с Nikon

Phottix (63520) расширительные меха для макросъемки с Nikon

Phottix
Артикул: DAN-0125

Phottix (63520) – расширительные меха, «гармошка» которых изготовлена из плотной темной ткани. Модель позволяет плавно менять фокусное расстояние. Автофокус не поддерживается, съемка предполагается в ручном режиме. Длина – 150 мм, высота – 100 мм. Для работы с фотокамерами системы Nikon.

Описание

Phottix (63520) расширительные меха для макросъемки с Nikon

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера