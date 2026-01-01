images
Phottix (63510) расширительные меха для макросъемки с Canon

Phottix
Артикул: DAN-0122

Phottix (63510) – расширительные меха, «гармошка» которых изготовлена из плотной темной ткани. Модель позволяет плавно менять фокусное расстояние. Автофокус не поддерживается, съемка предполагается в ручном режиме. Длина – 150 мм, высота – 100 мм. Для работы с фотокамерами системы Canon.

Описание

