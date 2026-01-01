Silberra Selen R405 селеновый тонер концентрат 250 мл

Описание

Для получения рабочего раствора концентрат тонера разводится дистиллированной водой в соотношении от 1:5 (1+4) до 1:10 (1+9). Т.е. для получения 1 литра тонирующего раствора вам понадобится от 250 мл до 100 мл концентрата. От того, как вы разведете тонер, будет зависеть скорость и характер его работы. Рекомендуется начинать с разведения 1+9 (100 мл концентрата доливаются 900 мл дистиллированной воды) и менять концентрацию тонера в рабочем растворе в зависимости от того, насколько вам понравится первый результат.

Срок хранения.

Концентрат хранится 12 месяцев. Рабочий раствор селенового тонера не подлежит длительному хранению.

Правила утилизации.

Растворы Silberra подлежат утилизации в соответствии с правилами и нормативными актами, принятыми на территории страны применения. Концентраты проявителей в жидком виде токсичны (если не указано иное) и могут нанести вред окружающей среде при некорректной утилизации. Silberra рекомендует сдавать отработанные растворы в организации, занимающиеся переработкой химических отходов и имеющие соответствующие лицензии на утилизацию и переработку фотореактивов.