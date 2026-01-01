Silberra Selen R405 селеновый тонер концентрат 250 мл
Артикул: DAN-6863

Селеновый тонер Silberra Selen R405, концентрат, объем - 250 мл.

Реактив предназначен для прямого тонирования отпечатков. Селен изменяет цвет отпечатка и способствует увеличению устойчивости изображения на отпечатке. Тонер может работать с любыми отпечатками, как свежими, так и полученными ранее. Объем - 250 мл.

Для получения рабочего раствора концентрат тонера разводится дистиллированной водой в соотношении от 1:5 (1+4) до 1:10 (1+9). Т.е. для получения 1 литра тонирующего раствора вам понадобится от 250 мл до 100 мл концентрата. От того, как вы разведете тонер, будет зависеть скорость и характер его работы. Рекомендуется начинать с разведения 1+9 (100 мл концентрата доливаются 900 мл дистиллированной воды) и менять концентрацию тонера в рабочем растворе в зависимости от того, насколько вам понравится первый результат.

Концентрат хранится 12 месяцев. Рабочий раствор селенового тонера не подлежит длительному хранению.

Растворы Silberra подлежат утилизации в соответствии с правилами и нормативными актами, принятыми на территории страны применения. Концентраты проявителей в жидком виде токсичны (если не указано иное) и могут нанести вред окружающей среде при некорректной утилизации. Silberra рекомендует сдавать отработанные растворы в организации, занимающиеся переработкой химических отходов и имеющие соответствующие лицензии на утилизацию и переработку фотореактивов.

С этим товаром покупают

QZSD Q620H профессиональный штатив с 3D-головой
QZSD Q620H профессиональный штатив с 3D-головой
QZSD Q620H профессиональный штатив с 3D-головой
Арт. DAN-6552
QZSD Q620H профессиональный штатив с 3D-головой
Наличие
более 10 шт

Профессиональный штатив QZSD Q620H с 3D-головой.

Профессиональный четырехсекционный штатив для установки оборудования весом до 10 кг. Рабочая высота от 64,5 до 181 см, длина в сложенном виде - 66,5 см. Штатив имеет центральную колонну которая может устанавливаться горизонтально. Материал - алюминиевый сплав. Вес - 3,2 кг.

13 220 ₽
В корзину
Darkroom красно-медный тонер 2х250 мл
Арт. DAN-5996
Darkroom красно-медный тонер 2х250 мл
Наличие
в наличии 1-3 шт

Красно-медный тонер Darkroom 2х250 мл.

Концентрированный раствор для тонирования бром-серебряных отпечатков. Объем 250 мл рассчитан на приготовление одного литра рабочего раствора. 

570 ₽
В корзину

Видео

Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Работа с Lens Distortion. On-set
Работа с Lens Distortion. On-set
7 идей для творческой фотосъемки
7 идей для творческой фотосъемки
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
