Silberra Cyan II A201 раствор для цианотипии

Описание

Способ получения рабочего расствора.

Из концентрата в темном помещении (допустимо безопасное красное освещение, такое же как для фотобумаг) готовится рабочий раствор цианотипа. Для этого концентрат смешивается с дистиллированной водой в соотношении 1 к 1. Рабочий раствор не подлежит хранению и должен быть использован для нанесения на материал в течение нескольких часов.

Количество раствора, необходимое для покрытия площади 1 листа бумаги формата А4 составляет порядка 7-10 мл (200 миллилитров рабочего раствора Silberra Cyan позволяет обработать порядка 1,5 кв.м. материала). Разведение концентрата дистиллированной водой влияет как на светочувствительность, так и на контраст изображения.

Правила хранения.

Растворы Silberra Cyan хранятся в сухом темном прохладном месте. Внимание: беречь от детей! Растворы должны храниться в плотно закупоренной качественной посуде, без доступа воздуха и с минимальным количеством остаточного воздуха над раствором. Растворы Silberra Cyan недопустимо хранить при температуре ниже 17 градусов Цельсия: возможно выпадение осадка солей.

Срок хранения.

Концентрат Silberra Cyan II хранится 12 месяцев. Рабочий раствор не подлежит хранению дольше часа.

Правила утилизации.

Растворы Silberra Cyan подлежат утилизации в соответствии с правилами и нормативными актами, принятыми на территории страны применения. Концентраты проявителей в жидком виде токсичны (если не указано иное) и могут нанести вред окружающей среде при некорректной утилизации. Silberra рекомендует сдавать отработанные растворы в организации, занимающиеся переработкой химических отходов и имеющие соответствующие лицензии на утилизацию и переработку фотореактивов.