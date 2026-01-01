Silberra Cyan II A201 раствор для цианотипии

Раствор Silberra Cyan II A201 для цианотипии.
Однорастворный сенсибилизатор для цианотипии, предназначен для альтернативной печати фотографий контактным способом. Реактив поставляется в виде концентрата объемом 100 мл, для получения 200 мл рабочего раствора.
Способ получения рабочего расствора.
Из концентрата в темном помещении (допустимо безопасное красное освещение, такое же как для фотобумаг) готовится рабочий раствор цианотипа. Для этого концентрат смешивается с дистиллированной водой в соотношении 1 к 1. Рабочий раствор не подлежит хранению и должен быть использован для нанесения на материал в течение нескольких часов.
Количество раствора, необходимое для покрытия площади 1 листа бумаги формата А4 составляет порядка 7-10 мл (200 миллилитров рабочего раствора Silberra Cyan позволяет обработать порядка 1,5 кв.м. материала). Разведение концентрата дистиллированной водой влияет как на светочувствительность, так и на контраст изображения.
Правила хранения.
Растворы Silberra Cyan хранятся в сухом темном прохладном месте. Внимание: беречь от детей! Растворы должны храниться в плотно закупоренной качественной посуде, без доступа воздуха и с минимальным количеством остаточного воздуха над раствором. Растворы Silberra Cyan недопустимо хранить при температуре ниже 17 градусов Цельсия: возможно выпадение осадка солей.
Срок хранения.
Концентрат Silberra Cyan II хранится 12 месяцев. Рабочий раствор не подлежит хранению дольше часа.
Правила утилизации.
Растворы Silberra Cyan подлежат утилизации в соответствии с правилами и нормативными актами, принятыми на территории страны применения. Концентраты проявителей в жидком виде токсичны (если не указано иное) и могут нанести вред окружающей среде при некорректной утилизации. Silberra рекомендует сдавать отработанные растворы в организации, занимающиеся переработкой химических отходов и имеющие соответствующие лицензии на утилизацию и переработку фотореактивов.
Работай с цветом без бликов
Wansen