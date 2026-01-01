images
images
images
images
images
Fotokvant LED-8B RING White светодиодная селфи-лампа диаметр 80 мм на батарейках белый
Fotokvant LED-8B RING White светодиодная селфи-лампа диаметр 80 мм на батарейках белый
Fotokvant LED-8B RING White светодиодная селфи-лампа диаметр 80 мм на батарейках белый
Fotokvant LED-8B RING White светодиодная селфи-лампа диаметр 80 мм на батарейках белый
Fotokvant LED-8B RING White светодиодная селфи-лампа диаметр 80 мм на батарейках белый

Fotokvant LED-8B RING White светодиодная селфи-лампа диаметр 80 мм на батарейках белый

Fotokvant
Артикул: NVF-6854

Fotokvant NVF-6854 – кольцевой осветитель для смартфона. Используется для улучшения качества съемки при недостаточном освещении. Модель имеет 36 светодиодных ламп и питается от 2 батареек ААА (в комплект не входят). Материал – пластик. Размер, см – 8,4х8,4х2,8. Цвет – белый.

Описание

Кольцевой осветитель имеет три уровня яркости. Переключение осуществляется кнопкой питания, которую нужно удерживать, чтобы перевести прибор в следующий режим. Используется для дополнительного или бокового освещения, когда требуется сделать selfie или более ярким изображение. Пригодится при фото- и видеосъемках в клубах, на концертных площадках или вечерней прогулке.

Модель совместима с iPhone 6 s/6 s Plus/6/6 плюс/5S/5c/5/4S/4, Samsung Galaxy серии S6, S6 Плюс, LG, Huawei, HTC, Sony и многими другими марками, iPad и даже MacBook.

Кольцевой осветитель можно закрепить в любом месте, он также может защитить телефон при падении. Корпус изготовлен из пластика anti-slip, устойчив к царапинам и загрязнению. С помощью влажной салфетки осветитель можно очистить от пыли или грязи.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона на штатив
Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона на штатив
Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона на штатив
Арт. NVF-6415
Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона на штатив
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона – универсальный держатель для установки смартфона на штатив, монопод или селфипод.

Имеет разъем 1/4", расположенный у основания держателя. Вес, г – 27.

5 090 ₽
В корзину
Fotokvant USB-hab-2 картридер+хаб
Fotokvant USB-hab-2 картридер+хаб
Арт. DAN-2741
Fotokvant USB-hab-2 картридер+хаб
Наличие
в наличии 1-3 шт

Картридер и USB-хаб Fotokvant USB-hab-2.

Удобный и несомненно полезный девайс сочетающий в себе картридер и USB-хаб. Картридер расчитан на такие форматы карт памяти как MS, M2, SD/MMC, TF. Разветвитель USB имеет три порта формата USB 2.0. Размер - 45х25х77 мм. Длина шнура - 20 см. 

530 ₽
В корзину
Varta Energy LR03 алкалиновая батарейка типа AАА 1 шт. без упаковки
Арт. DAN-2374
Varta Energy LR03 алкалиновая батарейка типа AАА 1 шт. без упаковки
Наличие
более 10 шт

Алкалиновая батарейка Varta Energy LR03 тип ААА.

Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.

180 ₽
В корзину
Falcon Eyes Travel Line 3600 штатив
Falcon Eyes Travel Line 3600 штатив
Falcon Eyes Travel Line 3600 штатив
Арт. DAN-2250
Falcon Eyes Travel Line 3600 штатив
Наличие
более 10 шт

Высокий, компактный и легкий комплект Falcon Eyes Travel Line 3600 для камер с объективами, весом до 4 кг.

Трехсекционный штатив высотой 61-170 см, съемная видеоголова, вес 1,44 кг, чехол в комплекте.

2 190 ₽
В корзину

Видео

Типы студийных софтбоксов. Как правильно собрать и разобрать софтбокс
Типы студийных софтбоксов. Как правильно собрать и разобрать софтбокс
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
Konova K3 Slider
Konova K3 Slider
Лан Цзишань
Лан Цзишань
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера