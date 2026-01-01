Fotokvant LED-8B RING White светодиодная селфи-лампа диаметр 80 мм на батарейках белый

Manfrotto MTWISTGRIP Twist Grip универсальный держатель для смартфона – универсальный держатель для установки смартфона на штатив, монопод или селфипод.
Имеет разъем 1/4", расположенный у основания держателя. Вес, г – 27.
Fotokvant NVF-6854 – кольцевой осветитель для смартфона. Используется для улучшения качества съемки при недостаточном освещении. Модель имеет 36 светодиодных ламп и питается от 2 батареек ААА (в комплект не входят). Материал – пластик. Размер, см – 8,4х8,4х2,8. Цвет – белый.
Кольцевой осветитель имеет три уровня яркости. Переключение осуществляется кнопкой питания, которую нужно удерживать, чтобы перевести прибор в следующий режим. Используется для дополнительного или бокового освещения, когда требуется сделать selfie или более ярким изображение. Пригодится при фото- и видеосъемках в клубах, на концертных площадках или вечерней прогулке.
Модель совместима с iPhone 6 s/6 s Plus/6/6 плюс/5S/5c/5/4S/4, Samsung Galaxy серии S6, S6 Плюс, LG, Huawei, HTC, Sony и многими другими марками, iPad и даже MacBook.
Кольцевой осветитель можно закрепить в любом месте, он также может защитить телефон при падении. Корпус изготовлен из пластика anti-slip, устойчив к царапинам и загрязнению. С помощью влажной салфетки осветитель можно очистить от пыли или грязи.
Картридер и USB-хаб Fotokvant USB-hab-2.
Удобный и несомненно полезный девайс сочетающий в себе картридер и USB-хаб. Картридер расчитан на такие форматы карт памяти как MS, M2, SD/MMC, TF. Разветвитель USB имеет три порта формата USB 2.0. Размер - 45х25х77 мм. Длина шнура - 20 см.
Алкалиновая батарейка Varta Energy LR03 тип ААА.
Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
Высокий, компактный и легкий комплект Falcon Eyes Travel Line 3600 для камер с объективами, весом до 4 кг.
Трехсекционный штатив высотой 61-170 см, съемная видеоголова, вес 1,44 кг, чехол в комплекте.
