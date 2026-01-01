Fotokvant LED-8B RING White светодиодная селфи-лампа диаметр 80 мм на батарейках белый

Описание

Кольцевой осветитель имеет три уровня яркости. Переключение осуществляется кнопкой питания, которую нужно удерживать, чтобы перевести прибор в следующий режим. Используется для дополнительного или бокового освещения, когда требуется сделать selfie или более ярким изображение. Пригодится при фото- и видеосъемках в клубах, на концертных площадках или вечерней прогулке.

Модель совместима с iPhone 6 s/6 s Plus/6/6 плюс/5S/5c/5/4S/4, Samsung Galaxy серии S6, S6 Плюс, LG, Huawei, HTC, Sony и многими другими марками, iPad и даже MacBook.

Кольцевой осветитель можно закрепить в любом месте, он также может защитить телефон при падении. Корпус изготовлен из пластика anti-slip, устойчив к царапинам и загрязнению. С помощью влажной салфетки осветитель можно очистить от пыли или грязи.