FST RD-021GS отражатель 2 в 1 золото/серебро 80 см

Арт. FTR-950

Grifon R-80 GS – двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки.

Цвет поверхности золотистый/серебро. Диаметр диска 80 см.