FST RD-021GS отражатель 2 в 1 золото/серебро 80 см

Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).
FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 80 см.
Grifon R-80 GS – двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки.
Цвет поверхности золотистый/серебро. Диаметр диска 80 см.
FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 60 см.
FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 110 см.
Fotokvant SBF-1 - диффузор для встроенной вспышки фотоаппарата системы Nikon/Canon/Pentax.
Складной рассеиватель на просвет, предназначен для смягчения света от встроенной вспышки фотоаппарата. Представляет собой тонкую панель из ABS-пластика. Легко устанавливается на фотокамеру и обеспечивает мягкое освещение, убирает глубокие тени.
Размер - 9,5x10,8x8 см.
Карта памяти SanDisk Extreme SDHC 32GB Class10 UHS-I U3 V30 600x (SDSDXVE-032G-GNCIN).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 90 МБ/с).
Сумка-обертка велюровая Fotokvant BWR-4545 Orange Wrapper.
Сумка представляет из себя квадратное полотно качественного велюра. Завернув в сумку-обертку камеру можно положить в обычную сумку или рюкзак без боязни повредить. Цвет - черно-оранжевый.
Кабель TetherPro USB-C to 3.0 Micro-B Right Angle позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников.
USB-C-это новейшая технология, обеспечивающая высокие скорости передачи данных. Одна из особенностей разъема - его симметричный дизайн, который позволяет подключать кабель любой стороной. Длина кабеля составляет 4,6 м. Цвет - оранжевый. Кабель не предназначен для зарядки. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.
