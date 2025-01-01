Falcon Eyes URN-32GW зонт-отражатель 81 см

Артикул: VBR-153

Двусторонний фотозонт Falcon Eyes URN-32GW имеет съемную поверхность. С его помощью можно легко получить мягкий рассеянный свет золотистого оттенка. Диаметр купола 81 см.

Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.