Falcon Eyes URN-32GW зонт-отражатель 81 см

Falcon Eyes
Артикул: VBR-153

Двусторонний фотозонт Falcon Eyes URN-32GW имеет съемную поверхность. С его помощью можно легко получить мягкий рассеянный свет золотистого оттенка. Диаметр купола 81 см.

Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

Композиция в портретной фотографии
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
10 советов как фотографировать пейзаж
Видеоурок &quot;Как сделать полностью белый фон с помощью одного источника света&quot;
