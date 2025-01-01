Falcon Eyes URK-60TWB зонт-отражатель 122 см

Артикул: VBR-151

Falcon Eyes URK-60TWB – двусторонний фотозонт со съемной поверхностью.

С его помощью можно легко получить мягкий свет. Диаметр купола 122 см. Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Вес - 0,5 кг.