Phottix (82484) профессиональный зонт-октобокс с решеткой 80 см

Phottix HD (82484) – профессиональный восьмиугольный зонт-октобокс с сотовой решеткой. Предназначен для получения ровного рассеянного света без лишних потерь, имитируя естественное освещение. Благодаря уникальной конструкции его легко сложить в два раза как обычный зонт. Наличие сотовой решетки позволит расширить творческие возможности октобокса. Диаметр, см – 80.
Внутри зонта-октобокса вспышка устанавливается в обратном направлении, что позволяет получить более мягкое и ровное рассеяние света. Его можно использовать как с импульсными приборами, так и с малыми стробами.
