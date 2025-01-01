images
Phottix (82484) профессиональный зонт-октобокс с решеткой 80 см

Phottix (82484) профессиональный зонт-октобокс с решеткой 80 см

Phottix
Артикул: OLE-1382

Phottix HD (82484) – профессиональный восьмиугольный зонт-октобокс с сотовой решеткой. Предназначен для получения ровного рассеянного света без лишних потерь, имитируя естественное освещение. Благодаря уникальной конструкции его легко сложить в два раза как обычный зонт. Наличие сотовой решетки позволит расширить творческие возможности октобокса. Диаметр, см – 80. 

Описание

Внутри зонта-октобокса вспышка устанавливается в обратном направлении, что позволяет получить более мягкое и ровное рассеяние света. Его можно использовать как с импульсными приборами, так и с малыми стробами.

Комплектация

  • Софт-бокс Phottix HD (82484) – 1 шт.
  • Рассеиватель – 1 шт.
  • Сота – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.

Видео

Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
