Phottix (85364) серебристый зонт-отражатель Para-Pro 152 cм 60 дюймов

Артикул: FTR-1467

Phottix Para-Pro (85364) – светопроницаемый зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Белые стекловолоконные спицы позволяют получить более четкое отражение и блики.

Зонт относится к новому поколению "сквозных" зонтов, имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде.