images
images
Phottix (85364) серебристый зонт-отражатель Para-Pro 152 cм 60 дюймов
Phottix (85364) серебристый зонт-отражатель Para-Pro 152 cм 60 дюймов

Phottix (85364) серебристый зонт-отражатель Para-Pro 152 cм 60 дюймов

Phottix
Артикул: FTR-1467

Phottix Para-Pro (85364) – светопроницаемый зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Белые стекловолоконные спицы позволяют получить более четкое отражение и блики.

Зонт относится к новому поколению "сквозных" зонтов, имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде.

 

Описание

Phottix (85364) серебристый зонт-отражатель Para-Pro 152 cм 60 дюймов

Комплектация

Полезные ссылки:

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Как улучшить освещение при видеосъемке на DSLR
Как улучшить освещение при видеосъемке на DSLR
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Как быстро сделать прическу. Универсальное руководство для моделей и фотографов
Как быстро сделать прическу. Универсальное руководство для моделей и фотографов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера