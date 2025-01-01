Visico SB-040 софтбокс с сотами 60x60 см

Описание

Предназначен для равномерного освещения больших поверхностей. Устанавливается на осветитель в байонетное соединение. В комплекте кольцо для установки на приборы с байонетом Bowens (BW-A). Размер экрана софтбокса 60x60 см. В комплекте предусмотрена эластичная сотовая решетка.