Rekam SSBR 60 жаропрочный софтбокс с углублением серебряный 60х60 см

Rekam
Артикул: DAN-0363

Rekam SSBR 60 – жаропрочный серебряный квадробокс с углублением для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Оснащен мягко рассеивающими внутренним и внешним диффузорами. Можно использовать с галогенными приборами и моноблоками мощностью до 650 Вт. Габариты – 60х60 см. Байонетное кольцо в комплект не входит.

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

 

 

Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Как поднять свои снимки на новый уровень эпичности
Как поднять свои снимки на новый уровень эпичности
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
FST E-250 импульсная студийная вспышка
FST E-250 импульсная студийная вспышка
