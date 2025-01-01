Rekam RBO 200 жаропрочный октобокс серебряный 200 см

Артикул: DAN-0356

Rekam SBOR 200 – жаропрочный серебряный октобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Оснащен мягко рассеивающими внутренним и внешним диффузорами. Подойдет для использования с галогенными приборами и моноблоками мощностью до 650 Вт. Диаметр 200 см. Байонетное кольцо в комплект не входит.