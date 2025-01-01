Profoto RF Octalight 2.3–70 (254578) октобокс 70 см

Москва
Profoto RF Octalight 2.3–70 (254578) – компактный октобокс диаметром 70 см и глубиной 47 см. Внутренняя поверхность серебристая, внутренний и внешний диффузоры – съемные. Может быть использован в небольших домашних и коммерческих студиях, расположенных на ограниченном пространстве. С помощью октобокса обеспечивается равномерный и мягкий свет. Создает красивый блик, округлой формы. Установочное кольцо приобретается отдельно.
