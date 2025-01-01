images
Profoto RF Octalight 2.3–70 (254578) октобокс 70 см

Profoto RF Octalight 2.3–70 (254578) октобокс 70 см

Profoto
Артикул: NVF-2639

 Profoto RF Octalight 2.3–70 (254578) компактный октобокс диаметром 70 см и глубиной 47 см. Внутренняя поверхность серебристая, внутренний и внешний диффузоры – съемные. Может быть использован в небольших домашних и коммерческих студиях, расположенных на ограниченном пространстве. С помощью октобокса обеспечивается равномерный и мягкий свет. Создает красивый блик, округлой формы. Установочное кольцо приобретается отдельно.

Profoto RF Octalight 2.3–70 (254578) октобокс 70 см

Видео

visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
Эдуард Буба
Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Кольцевые осветители Fotokvant LEDF- для бьюти-блогеров, визажистов и других творческих личностей. Видеообзор
