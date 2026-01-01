Profoto (254701) Softbox RFi софтбокс 30x40 см

Profoto Softbox RFi 1x1,3 (254701) софтбокс применяется для создания мягкого освещения.
Глубокая форма софтбокса, серебряная внутренняя поверхность и два диффузора позволили добиться равномерного распределения света по все поверхности совтбокса.
В софтбоксе предусмотрена установка сотовой решетки для получения более направленного света и придания драматизма изображению.
Софтбокс изготовлен из высококачественных материалов и рассчитан на долгую эксплуатацию.
Спицы софтбокса и установочное кольцо помечены специальной цветовой маркировкой, которая обеспечивает правильную сборку софтбокса.
Поставляется в фирменном чехле для хранения и транспортировки.
Размер софтбокса 30х40 см.
Установочное кольцо приобретается дополнительно.
Рекомендованные кольца для софтбокса:
https://photogora.ru/light_mod/ref_adap/phottix-82595-speed-ring-for-profoto-kol/
https://photogora.ru/light_mod/ref_adap/profoto-rfi-speedring-adapter-100501/
