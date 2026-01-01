Profoto (100493) HR Softbox Octa 5´ октобокс жаропрочный 150 см

Описание

Восьмиугольная форма октобокса создает красивый и естественный блик в глазах модели. Именно поэтому октобоксы так популярны у фотографов, основной вид деятельности которых фэшн и бьюти.

Октобокс комплектуется двумя диффузорами, внутренним и внешним. Специальная конструкция октобокса, внутренняя серебряная поверхность с высокой отражающей способностью и два диффузора позволили добиться равномерного распределения света по всей поверхности октобокса.

Удобен в сборке и разборке.

Высокое качество всех используемых материалов гарантирует долгую службу даже при самых суровых условиях работы.

Рассчитан на годы постоянного использования.

Поставляется в фирменном чехле для транспортировки и хранения.

HR Speedring (100660) установочное кольцо в комплект не входит.