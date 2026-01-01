Profoto (100493) HR Softbox Octa 5´ октобокс жаропрочный 150 см

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto HR Softbox Octa 5 (100493) октобокс жаропрочный 150 см.
Софтбоксы с индексом HR разработаны для источников постоянного света и имеют большую термостойкость. HR Speedring (100660) установочное кольцо приобретается дополнительно.
Восьмиугольная форма октобокса создает красивый и естественный блик в глазах модели. Именно поэтому октобоксы так популярны у фотографов, основной вид деятельности которых фэшн и бьюти.
Октобокс комплектуется двумя диффузорами, внутренним и внешним. Специальная конструкция октобокса, внутренняя серебряная поверхность с высокой отражающей способностью и два диффузора позволили добиться равномерного распределения света по всей поверхности октобокса.
Удобен в сборке и разборке.
Высокое качество всех используемых материалов гарантирует долгую службу даже при самых суровых условиях работы.
Рассчитан на годы постоянного использования.
Поставляется в фирменном чехле для транспортировки и хранения.
HR Speedring (100660) установочное кольцо в комплект не входит.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
