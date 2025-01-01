images
MingXing Heat Resistant softbox софтбокс 90x120 см

MingXing Heat Resistant softbox софтбокс 90x120 см

MingXing
Артикул: NVF-6641

MingXing Heat Resistant softbox – жаропрочный софтобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 90х120. Байонет Bowens.

Описание

Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение.

Внешний диффузор софтбоксов серии MINGXING Heat Resistant softbox утоплен вовнутрь на 5 см, это дает возможность получить более направленный свет, не применяя сотовую насадку. 

Комплект без сотовой насадки! 

Комплектация

 

Полезные ссылки:

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Обручальные кольца. Как снимать
Обручальные кольца. Как снимать
Использование источника рисующего света в кадре. Урок студийной фотосъемки
Использование источника рисующего света в кадре. Урок студийной фотосъемки
Монопод KingJoy MP-208F. Обзор
Монопод KingJoy MP-208F. Обзор
Видеоурок &quot;Как сделать полностью белый фон с помощью одного источника света&quot;
Видеоурок "Как сделать полностью белый фон с помощью одного источника света"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Категория
Спецэффекты
Кабели передачи данных
Снимай сразу в компьютер
Потолочные системы для студии
Обменяй бумажный фон
TRADE IN
Интересное!
Фонари для съемки
Штативы для фото- видеокамер
,
Очки фотографа
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера