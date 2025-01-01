MingXing Heat Resistant softbox софтбокс 90x120 см

Описание

Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение.

Внешний диффузор софтбоксов серии MINGXING Heat Resistant softbox утоплен вовнутрь на 5 см, это дает возможность получить более направленный свет, не применяя сотовую насадку.

Комплект без сотовой насадки!