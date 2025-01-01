images
MingXing (18045) Heat Resistant softbox софтбокс 50x70 см

MingXing
Артикул: NVF-6635

MingXing Heat Resistant softbox – жаропрочный софтобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 50х70. Байонет Bowens.

Описание

Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение.

Внешний диффузор софтбоксов серии MINGXING Heat Resistant softbox утоплен вовнутрь на 5 см, это дает возможность получить более направленный свет, не применяя сотовую насадку. 

Комплект без сотовой насадки! 

Использование источника рисующего света в кадре. Урок студийной фотосъемки
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Как стать моделью размера &quot;плюс&quot;?
