MingXing (18042) Heat Resistant softbox октобокс 200 см

Описание

Благодаря своей восьмиугольной форме октобокс будет незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная матовая белая ткань обладает рассеивающим эфектом и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение.

Внешний диффузор софтбоксов серии MINGXING Heat Resistant softbox утоплен вовнутрь на 5 см, это дает возможность получить более направленный свет, не применяя сотовую насадку.

Комплект без сотовой насадки!