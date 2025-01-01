MingXing (18042) Heat Resistant softbox октобокс 200 см

Москва
MingXing Heat Resistant softbox – восьмиугольный софтбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер освещаемой поверхности – 200 см. Байонет Bowens.
Благодаря своей восьмиугольной форме октобокс будет незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная матовая белая ткань обладает рассеивающим эфектом и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение.
Внешний диффузор софтбоксов серии MINGXING Heat Resistant softbox утоплен вовнутрь на 5 см, это дает возможность получить более направленный свет, не применяя сотовую насадку.
Комплект без сотовой насадки!
