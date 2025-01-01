images
Mingxing (18122) Grid Softbox Without Mask стрипбокс жаропрочный с сотами 30x120 см

MingXing
Артикул: NVF-6780

Mingxing Grid Softbox Without Mask – стрипбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер, см – 30х120. Адаптер Bowens. В комплекте предусмотрена сотовая насадка.

Описание

Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкое освещение. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерный светотеневой рисунок.

Софтбокс укомплектован сотовой насадкой, которая позволяет создать более направленный и в то же время мягкий свет.

Комплектация

  • Софтбокс.
  • Рассеиватель.
  • Соты.
  • Адаптер Bowens.

Видео

Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Видеоурок "10 ошибок видеографа"
Видеоурок &quot;10 ошибок видеографа&quot;
Видеоурок "10 ошибок видеографа"
