Mingxing (18121) Grid Softbox Without Mask стрипбокс жаропрочный с сотами 22x90 см

MingXing
Артикул: NVF-6778

Mingxing Grid Softbox Without Mask – стрипбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер, см – 22х90. Адаптер Bowens. В комплекте предусмотрена сотовая насадка.

Описание

Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкое освещение. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерный светотеневой рисунок.

Софтбокс укомплектован сотовой насадкой, которая позволяет создать более направленный и в то же время мягкий свет.

Комплектация

  • Софтбокс.
  • Рассеиватель.
  • Соты.
  • Адаптер Bowens.

