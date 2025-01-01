Mingxing (18121) Grid Softbox Without Mask стрипбокс жаропрочный с сотами 22x90 см

Falcon Eyes 3330 – дополнительные ролики для подвесной потолочной системы Falcon Eyes А 3303.
Mingxing Grid Softbox Without Mask – стрипбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер, см – 22х90. Адаптер Bowens. В комплекте предусмотрена сотовая насадка.
Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкое освещение. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерный светотеневой рисунок.
Софтбокс укомплектован сотовой насадкой, которая позволяет создать более направленный и в то же время мягкий свет.
Manfrotto 1005BAC-3 – комплект из трех стоек Manfrotto 1005BAC. Manfrotto 1005BAC – профессиональная трехсекционная студийная стойка (Black Alu Air Cushioned Ranker Stand), созданная по технологии Adapto, с пневмоамортизатором. Минимальная рабочая высота, см – 118, максимальная, см – 273. Предназначена для работы с приборами весом до 10 кг.
Manfrotto 024B – журавль для стоек с диаметром втулок 19 мм, 20 мм, 25 мм, 28 мм. Длина стрелы – 200 см, грузоподъемность – 3 кг.
Fujimi FJ-BTRC – беспроводной пульт дистанционного управления для смартфонов. Будет удобен тем фотографам, которые увлекаются мобилографией, ведут собственные блоги и имеют фотогалереи в известных социальных сетях.
Фолиевый фильтр корректирующий Chris James 210 6ND
Понижает экспозицию на 2 ступени.
Коэффициент пропускания - 23,5%
Коэффициент поглощения - 0,63
Цена указана за один погонный метр.
Mingxing Grid Softbox Without Mask – квадробокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 90х90. Адаптер Bowens. В комплекте предусмотрена сотовая насадка.
FST BDH-42 – комплект из портретной тарелки, сотовой решетки и диффузора. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно. Внутренняя поверхность матовая белая. Диаметр, см – 42. Байонет Bowens.
