Mingxing (18126) Grid Softbox Without Mask софтбокс жаропрочный с сотами 90x120 см

Grifon R-110 GS – двухсторонний отражатель золото/серебро на пружине.
Диаметр диска 110 см. Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол. Вес - 0,5 кг.
Mingxing Grid Softbox Without Mask – квадробокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 90х120. Адаптер Bowens. В комплекте предусмотрена сотовая насадка.
Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкое освещение. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерный светотеневой рисунок.
Софтбокс укомплектован сотовой насадкой, которая позволяет создать более направленный и в то же время мягкий свет.
FST RD051 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски. Размер – 80 см.
Grifon R-107 T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 107.
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.
Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 3,2х6. Вес - 12,0 кг.
Стол для предметной съемки Fotokvant ST-60100 размер - 60х100 см.
Легкий стол для предметной съемки, имеет удобную конструкцию. Для начала работы достаточно просто разложить раму стола и установить полотно, закрепив его фиксаторами из комплекта. Размер - 60х100 см.
