images
Mingxing (18126) Grid Softbox Without Mask софтбокс жаропрочный с сотами 90x120 см

Mingxing (18126) Grid Softbox Without Mask софтбокс жаропрочный с сотами 90x120 см

MingXing
Артикул: NVF-6789

Mingxing Grid Softbox Without Mask – квадробокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 90х120. Адаптер Bowens. В комплекте предусмотрена сотовая насадка.

Описание

Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкое освещение. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерный светотеневой рисунок.

Софтбокс укомплектован сотовой насадкой, которая позволяет создать более направленный и в то же время мягкий свет.

Комплектация

  • Софтбокс.
  • Рассеиватель.
  • Соты.
  • Адаптер Bowens.

Полезные ссылки:

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon R-110 GS светоотражатель серебряный/золотой 110 см
Арт. NVF-2351
Grifon R-110 GS светоотражатель серебряный/золотой 110 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon R-110 GS – двухсторонний отражатель золото/серебро на пружине.

Диаметр диска 110 см. Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол. Вес - 0,5 кг.

1 040 ₽
В корзину
-10 %
FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 80 см
Арт. OLE-0826
FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 80 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 7 ч

FST RD051 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски. Размер – 80 см.

-10 %1 420 ₽
1 270 ₽
В корзину
Grifon R-107 T отражатель просветный 107 см
Арт. NVF-7148
Grifon R-107 T отражатель просветный 107 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon R-107 T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 107.

730 ₽
В корзину
Shesha BW-3260 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 3,2х6 на стену
Арт. NVF-8187
Shesha BW-3260 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 3,2х6 на стену
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 3,2х6. Вес - 12,0 кг.

23 400 ₽
В корзину
Fotokvant ST-60100 стол для предметной съемки 60х100 см
Fotokvant ST-60100 стол для предметной съемки 60х100 см
Fotokvant ST-60100 стол для предметной съемки 60х100 см
Арт. DAN-6538
Fotokvant ST-60100 стол для предметной съемки 60х100 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Стол для предметной съемки Fotokvant ST-60100 размер - 60х100 см.

Легкий стол для предметной съемки, имеет удобную конструкцию. Для начала работы достаточно просто разложить раму стола и установить полотно, закрепив его фиксаторами из комплекта. Размер - 60х100 см.

4 930 ₽
В корзину

Видео

5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера