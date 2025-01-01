Mingxing (18114) Grid Softbox Without Mask октобокс жаропрочный с сотами 200 см

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Mingxing Grid Softbox Without Mask – восьмиугольный софтбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер октобокса, см – 200. Адаптер Bowens. В комплекте предусмотрена сотовая насадка.
Благодаря своей восьмиугольной форме октобокс будет незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкое освещение. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерный светотеневой рисунок.
Софтбокс укомплектован сотовой насадкой, которая позволяет создать более направленный и в то же время мягкий свет.
Полезные ссылки:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen