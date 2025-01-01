images
Mingxing (18114) Grid Softbox Without Mask октобокс жаропрочный с сотами 200 см

Mingxing (18114) Grid Softbox Without Mask октобокс жаропрочный с сотами 200 см

MingXing
Артикул: NVF-6777

Mingxing Grid Softbox Without Mask – восьмиугольный софтбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер октобокса, см – 200. Адаптер Bowens. В комплекте предусмотрена сотовая насадка.

Описание

Благодаря своей восьмиугольной форме октобокс будет незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкое освещение. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерный светотеневой рисунок.

Софтбокс укомплектован сотовой насадкой, которая позволяет создать более направленный и в то же время мягкий свет.

Комплектация

  • Софтбокс.
  • Рассеиватель.
  • Соты.
  • Адаптер Bowens.


Полезные ссылки

Ошибка

