Hensel ULTRA Softbox IV (334410) софтбокс 60x60 см

Артикул: NVF-2672

Hensel ULTRA Softbox IV (334410) – софтбокс предназначен для создания рассеянного студийного освещения. Мягкость светотеневого рисунка обусловлена наличием рассеивающей поверхности большой площади и специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей.

Легко и быстро демонтируется. Размер 60х60 см. Как любые софтбоксы может вращаться на 360 град. Адаптер в комплект не входит.