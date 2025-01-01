images
Hensel ULTRA Softbox IV (334410) софтбокс 60x60 см

Hensel
Артикул: NVF-2672

Hensel ULTRA Softbox IV (334410) – софтбокс предназначен для создания рассеянного студийного освещения. Мягкость светотеневого рисунка обусловлена наличием рассеивающей поверхности большой площади и специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей.

Легко и быстро демонтируется. Размер 60х60 см. Как любые софтбоксы может вращаться на 360 град. Адаптер в комплект не входит.

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

 

 

Групповая фотография. Часть 1
Какой фотобокс купить для предметной съемки
Генри Пич Робинсон
Лучшая палка для селфи – это друг
