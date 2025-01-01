Hensel ULTRA Softbox IV (334410) софтбокс 60x60 см

Москва
Hensel ULTRA Softbox IV (334410) – софтбокс предназначен для создания рассеянного студийного освещения. Мягкость светотеневого рисунка обусловлена наличием рассеивающей поверхности большой площади и специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей.
Легко и быстро демонтируется. Размер 60х60 см. Как любые софтбоксы может вращаться на 360 град. Адаптер в комплект не входит.
Wansen
Работай с цветом без бликов