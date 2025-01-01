Hensel Terabox Deep Space (400193) софтбокс 193 см

Артикул: NVF-2505

Hensel Terabox Deep Space – глубокий терабокс выраженной параболической формы. Предназначен для обеспечения контрастного и яркого освещения. Прекрасно подходит для рекламной фотосъемки. Может использоваться как с диффузором, так и без него. Диаметр, см – 193, глубина софтбокса, см – 120.

Кольцо крепления в комплект не входит и приобретается отдельно.