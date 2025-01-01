images
Hensel (415015) софтбокс 150 см

Hensel
Артикул: NVF-2676

Hensel (415015) – профессиональный октобокс для вспышек. Обеспечивает равномерный и мягкий свет. Прекрасно подходит для портретной и предметной фотосъемки с минимальными потерями мощности света от вспышки. Создает красивый блик, округлой формы.

Глубина софтбокса – 43 см, вес – 1,6 кг. Адаптерное кольцо приобретается отдельно.

Описание

Комплектация

