Hensel (400254) Octaform Silver октобокс 250 см

Артикул: NVF-2671

Hensel (400254) Octaform Silver – восьмиугольный софтбокс для создания мягкого и рассеянного освещения. Светотеневой рисунок обеспечивается за счет рассеивающей поверхности большой площади. Диаметр октобокса 250 см. Закрытая конструкция модели позволяет избежать нежелательных бликов и потерь света.

Кольцо крепления в комплект не входит и приобретается отдельно.