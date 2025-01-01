Hensel (400254) Octaform Silver октобокс 250 см

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Hensel (400254) Octaform Silver – восьмиугольный софтбокс для создания мягкого и рассеянного освещения. Светотеневой рисунок обеспечивается за счет рассеивающей поверхности большой площади. Диаметр октобокса 250 см. Закрытая конструкция модели позволяет избежать нежелательных бликов и потерь света.
Кольцо крепления в комплект не входит и приобретается отдельно.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen