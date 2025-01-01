Hensel (400254) Octaform Silver октобокс 250 см

images
Hensel
Артикул: NVF-2671

 Hensel (400254) Octaform Silver – восьмиугольный софтбокс для создания мягкого и рассеянного освещения. Светотеневой рисунок обеспечивается за счет рассеивающей поверхности большой площади. Диаметр октобокса 250 см. Закрытая конструкция модели позволяет избежать нежелательных бликов и потерь света.

Кольцо крепления в комплект не входит и приобретается отдельно.

