Hensel (31808280) Softdish 80 рефлектор тканевый складной

Hensel
Артикул: NVF-5681

Hensel Softdish 80 – портретная тарелка с с регулируемым дефлектором и съемным передним диффузором. Складная, размер в рабочем состоянии диаметр 80 см. глубина 27 см. Очень удобна при транспортировке.

Характеристики:

  • диаметр, см – 80
  • размер в сложенном виде, см – 18х64
  • вес, г – 715

Комплектация

  • Регулируемый дефлектор.
  • Диффузор.
  • Кольцо для установки.
  • Чехол для транспортировки.

Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 3. Окончание
QZSD Q228 монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер. Обзор
Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Что такое софтбокс и какие виды софтбоксов бывают
