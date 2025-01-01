Hensel (300909) софтбокс для моноблоков серии EH 90x90

Москва
Софтбокс Hensel (300909) для моноблоков серии EH – дает яркий, равномерный свет, с однородной дисперсией. Прост в сборке и обращении. Софтбокс оснащен внутренним и внешним диффузорами. При необходимости может свободно вращаться на 360 град.
Байонет Hensel, адаптер в комплекте. Размер 90x90 см.
Софтбокс совместим со всеми световыми приборами с байонетом Hensel EH (10 см) такими, как Expert D, Integra Plus, Integra Mini, Speed Max, Expert/Integra Pro (Plus), eFlash, EH Pro and EH Pro Mini Flash Heads, EHT Scanlight и Contra.
