Godox Knowled GP5 софтбокс параболический с байонетом G Mount

Параболический софтбокс диаметром 150 см. Байонет G Mount. Устанавливается на студийный осветитель Knowled MG1200Bi для получения мягкого светового потока. Используется для рекламной и художественной съемки.

