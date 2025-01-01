images
Godox Knowled GP5 софтбокс параболический с байонетом G Mount

Godox Knowled GP5 софтбокс параболический с байонетом G Mount

Godox
Артикул: OLE-1979

Godox Knowled GP5 софтбокс параболический с байонетом G Mount

Параболический софтбокс диаметром 150 см. Байонет G Mount. Устанавливается на студийный осветитель Knowled MG1200Bi для получения мягкого светового потока. Используется для рекламной и художественной съемки. 

Описание

Godox Knowled GP5 софтбокс параболический с байонетом G Mount

Видео

