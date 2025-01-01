Godox Knowled GL4 софтбокс сферический с байонетом G Mount

images
Godox
Артикул: OLE-1980

Godox Knowled GL4 софтбокссферический с байонетом G Mount 

Сферический софтбокс диаметром 120 см. Байонет G Mount. Устанавливается на студийный осветитель Knowled MG1200Bi для получения мягкого светового потока. Используется для рекламной, предметной и художественной съемки.

