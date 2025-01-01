Elinchrom Rotalux Inderect OctaLite 190 (26158) октобокс 190 см

Артикул: OLE-0352

Elinchrom Rotalux Inderect OctaLite 190 (26158) – это уникальная запатентованная конструкция с внутренним расположением прибора (лампа к отражателю). Благодаря такому расположению отраженный свет в сочетании с глубокой формой дают великолепный эффект направленной подсветки для таких видов фотосъемки, как реклама и мода. Диаметр – 190 см, глубина – 57 см, вес – 5 кг. В комплекте имеется сумка для транспортировки.