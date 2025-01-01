images
Elinchrom Rotalux Inderect OctaLite 190 (26158) октобокс 190 см

Elinchrom Rotalux Inderect OctaLite 190 (26158) октобокс 190 см

Elinchrom
Артикул: OLE-0352

Elinchrom Rotalux Inderect OctaLite 190 (26158) – это уникальная запатентованная конструкция с внутренним расположением прибора (лампа к отражателю). Благодаря такому расположению отраженный свет в сочетании с глубокой формой дают великолепный эффект направленной подсветки для таких видов фотосъемки, как реклама и мода. Диаметр – 190 см, глубина – 57 см, вес – 5 кг. В комплекте имеется сумка для транспортировки.

Описание

Elinchrom Rotalux Inderect OctaLite 190 (26158) октобокс 190 см

Комплектация

   

Полезные ссылки:

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
7 идей для творческой фотосъемки
7 идей для творческой фотосъемки
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Стабилизаторы Golle
Стабилизаторы Golle
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера