Elinchrom Rotalux Deep (26187) софтбокс 70 см

Elinchrom Rotalux Deep (26187) софтбокс 70 см

Elinchrom
Артикул: OLE-0353

Elinchrom Rotalux Deep (26187) – софтбокс диаметром 70 см. Идеально подходит для портретной съемки. Без диффузора может быть использован как альтернатива глубокого рефлектора. Поставляется с коннектором Elinchrom и сумкой для транспортировки. Внутренне покрытие – диффузное серебро.

Байонет – Elinchrom.

При установке дефлекторов (золото, серебро, просвет) дает более мягкий свет, немного меняя цветовую температуру. 
 
Внимание! Дефлекторы приобретаются отдельно!
 
Технические характеристики:
  • угол фронтального диффузора, град. – 68
  • угол внутреннего диффузора, град. – 60
  • глубина софтбокса, см – 42
  • вес, кг – 0,80

Видео

