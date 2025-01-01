Elinchrom Rotalux Deep (26187) софтбокс 70 см

Артикул: OLE-0353

Elinchrom Rotalux Deep (26187) – софтбокс диаметром 70 см. Идеально подходит для портретной съемки. Без диффузора может быть использован как альтернатива глубокого рефлектора. Поставляется с коннектором Elinchrom и сумкой для транспортировки. Внутренне покрытие – диффузное серебро.

Байонет – Elinchrom.