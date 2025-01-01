Elinchrom (28004) Litemotiv Octa софтбокс 120 см

Москва
Elinchrom (28004) – октабокс Litemotiv Octa. Модель имеет уникальную конструкцию, которая запатентована и, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности диффузора. Материал позволяет использовать софтбокс с лампами мощностью до 650 Ватт. Размер, см – 120.
Дополнительный кронштейн-брекет для точного позиционирования (приобретается отдельно) позволяет использовать любой осветительный прибор Elinchrom с любой комбинацией дефлекторов. Цветовая маркировка компонентов и съемный кожух задней части софтбокса значительно упрощает и ускоряет сборку. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерный светотеневой рисунок.
