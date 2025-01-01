Elinchrom (28003) Indirect Litemotiv Strip софтбокс 33x175 см

Москва
Elinchrom (28003) – стрипбокс Indirect Litemotiv Strip. Модель имеет уникальную конструкцию, которая запатентована и, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности диффузора. Материал позволяет использовать софтбокс с лампами мощностью до 650 Ватт. Размер, см – 33x175.
По конструкции модель имеет жестко закрепленный в точке фокусировки байонетом для приборов производства Elinchrom. Софтбокс превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкое освещение. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерный светотеневой рисунок.
В комплекте внешний и внутренний диффузоры для качественного светорассеивания и сумка для переноски.
