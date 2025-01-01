Elinchrom (28003) Indirect Litemotiv Strip софтбокс 33x175 см

Описание

По конструкции модель имеет жестко закрепленный в точке фокусировки байонетом для приборов производства Elinchrom. Софтбокс превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкое освещение. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерный светотеневой рисунок.

В комплекте внешний и внутренний диффузоры для качественного светорассеивания и сумка для переноски.

Характеристики: