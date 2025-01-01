images
Elinchrom (28002) Indirect Litemotiv Recta софтбокс 72x175 см
Артикул: NVF-6973

Elinchrom (28002) – стрипбокс Indirect Litemotiv Recta. Модель имеет уникальную конструкцию, которая запатентована и, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности диффузора. Материал позволяет использовать софтбокс с лампами мощностью до 650 Ватт. Размер, см – 72x175.

По конструкции модель имеет жестко закрепленный в точке фокусировки байонетом для приборов производства Elinchrom. Софтбокс превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкое освещение. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерный светотеневой рисунок.

В комплекте внешний и внутренний диффузоры для качественного светорассеивания и сумка для переноски.

Характеристики:

  • размер, см – 72x175
  • глубина софтбокса, см – 70 
  • масса, кг – 5

Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Хрустальная сфера, или Lensball для создания эффектов в фотографии
Три варианта использования параболического софтбокса
