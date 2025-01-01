Elinchrom (26600) Octa софтбокс 56 см для RANGER Quadra/ELB 400

Москва
Elinchrom (26600) – октобокс для RANGER Quadra/ELB 400. Устанавливается без дополнительного адаптера. Может использоваться с различными дефлекторами. Размер, см – 56.
Благодаря своей восьмиугольной форме октобокс будет незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная ткань обладает рассеивающим эффектом и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение.
