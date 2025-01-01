images
images
images
Elinchrom (26156) QadraLite софтбокс 145х145 см
Elinchrom (26156) QadraLite софтбокс 145х145 см
Elinchrom (26156) QadraLite софтбокс 145х145 см

Elinchrom (26156) QadraLite софтбокс 145х145 см

Elinchrom
Артикул: NVF-6971

Elinchrom (26156) – софтбокс QadraLite. Модель имеет уникальную конструкцию, которая запатентована и, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности диффузора. Размер, см – 145х145.

Описание

По конструкции модель имеет жестко закрепленный в точке фокусировки байонетом для приборов производства Elinchrom. Софтбокс превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкое освещение. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерный светотеневой рисунок.

Характеристики:

  • угол с диффузором, град. – 73
  • глубина софтбокса, см – 57 
  • масса, кг – 4,5

Комплектация

Полезные ссылки:

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как превратить в фотостудию обычный дом
Как превратить в фотостудию обычный дом
Использование источника рисующего света в кадре. Урок студийной фотосъемки
Использование источника рисующего света в кадре. Урок студийной фотосъемки
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Настройка стедикама Golle Mini для DSLR
Настройка стедикама Golle Mini для DSLR
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера