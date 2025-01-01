images
Elinchrom (26154) RectaLite софтбокс 72x175 см
Elinchrom
Артикул: NVF-6972

Elinchrom (26154) – стрипбокс RectaLite. Модель имеет уникальную конструкцию, которая запатентована и, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности диффузора. Размер, см – 72x175.

Описание

По конструкции модель имеет жестко закрепленный в точке фокусировки байонетом для приборов производства Elinchrom. Софтбокс превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкое освещение. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерный светотеневой рисунок.

Характеристики:

  • угол с диффузором, град. – 77
  • глубина софтбокса, см – 57 
  • масса, кг – 4

Полезные ссылки:

10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
Три способа освещения фона
Как контролировать свет в маленькой студии. Черные V-Flats
Как снимают длинные планы
