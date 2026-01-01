Aputure софтбокс для INFINIBAR PB12
Aputure софтбокс для INFINIBAR PB12

Aputure софтбокс для INFINIBAR PB12

Aputure
Артикул: MTG-1916

Aputure софтбокс для INFINIBAR PB12. 

Софтбокс Aputure для InfiniBar PB12 - это специально разработанный аксессуар, предназначенный для использования с осветительной панелью Aputure InfiniBar PB12. Создает мягкое и равномерное освещение, помогая создать более естественное и приятное освещение для ваших фото- и видеопроектов.

Описание

Конструкция: Софтбокс выполнен из высококачественных материалов и имеет прочную и легкую конструкцию. Он имеет форму квадратного или прямоугольного бокса с усиленными каркасами, которые обеспечивают устойчивость и долговечность.
Равномерное освещение: Софтбокс оснащен специально разработанными материалами внутри, которые помогают создать равномерное и мягкое освещение. Он помогает разрешить проблемы с тенями и гарантирует гладкий и естественный вид освещения.
Установка: Софтбокс легко устанавливается на осветительную панель InfiniBar PB12 путем крепления с помощью специальных фиксаторов или лент. Это обеспечивает простую и быструю установку и снятие софтбокса для удобства в использовании.
Регулировка и направление света: Софтбокс позволяет плавно регулировать направление света и изменять угол освещения в зависимости от вашей конкретной ситуации и требований съемки. Это позволяет достичь желаемого эффекта освещения и контроля над источником света.
Портативность: Софтбокс сгибается и складывается в компактную форму, что делает его легким и портативным для транспортировки. Это позволяет легко брать его с собой и использовать в различных местах съемки.
Софтбокс поставляется с фильтром решеткой 45° для повышения направленности постоянного света и устранения избыточного рассеивания освещения.
Также в комплекте поставки этого модификатора постоянного студийного света есть мягкий чехол для переноски.

Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
Брайан Даффи
Брайан Даффи
Различия между Canon 5D Mark III и Canon 6D с точки зрения профессионального видеографа
Различия между Canon 5D Mark III и Canon 6D с точки зрения профессионального видеографа
