Aputure софтбокс для INFINIBAR PB12. 

Конструкция: Софтбокс выполнен из высококачественных материалов и имеет прочную и легкую конструкцию. Он имеет форму квадратного или прямоугольного бокса с усиленными каркасами, которые обеспечивают устойчивость и долговечность.

Равномерное освещение: Софтбокс оснащен специально разработанными материалами внутри, которые помогают создать равномерное и мягкое освещение. Он помогает разрешить проблемы с тенями и гарантирует гладкий и естественный вид освещения.

Установка: Софтбокс легко устанавливается на осветительную панель InfiniBar PB12 путем крепления с помощью специальных фиксаторов или лент. Это обеспечивает простую и быструю установку и снятие софтбокса для удобства в использовании.

Регулировка и направление света: Софтбокс позволяет плавно регулировать направление света и изменять угол освещения в зависимости от вашей конкретной ситуации и требований съемки. Это позволяет достичь желаемого эффекта освещения и контроля над источником света.

Портативность: Софтбокс сгибается и складывается в компактную форму, что делает его легким и портативным для транспортировки. Это позволяет легко брать его с собой и использовать в различных местах съемки.

Софтбокс поставляется с фильтром решеткой 45° для повышения направленности постоянного света и устранения избыточного рассеивания освещения.

Также в комплекте поставки этого модификатора постоянного студийного света есть мягкий чехол для переноски.