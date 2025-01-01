images
Profoto Snoot (100651) узколучевой рефлектор

Profoto Snoot (100651) узколучевой рефлектор

Profoto
Артикул: NVF-1281

Profoto Snoot (100651) – узкоугольная насадка-тубус. Устанавливается на рефлектор с помощью держателя решеток.

Совместим с головками Profoto, включая источники постоянного света Tungsten и HMI (с диаметром корпуса 100 мм). Тубус нельзя использовать с головками постоянного света Profoto ProTungsten и ProDaylight.

Описание

Характеристики:

  • диаметр – 18 см
  • глубина – 24 см
  • вес, кг – 0,3

