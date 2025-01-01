Elinchrom MiniSpot (26420) насадка для проекции масок Гобо

Описание

Края светового пятна получаются четкими и резко очерченными. Спот-насадка имеет держатель для масок Гобо диаметром 53 см. Прекрасная оптика позволяет получить как жесткий, так и мягкий свет большой яркости. Кроме того, она компактна, легка (0,6 кг). В комплект также входит набор масок Гобо различной формы и установочный комплект для насадки, держатель фильтров.

Характеристики: