Elinchrom MiniSpot (26420) насадка для проекции масок Гобо

Elinchrom MiniSpot (26420) – предназначена для проецирования масок Гобо любыми импульсными источниками света Elinchrom, оснащенными вентиляторами. С ее помощью фотограф может добиться специальных эффектов при проведении портретной и рекламной съемки.
Края светового пятна получаются четкими и резко очерченными. Спот-насадка имеет держатель для масок Гобо диаметром 53 см. Прекрасная оптика позволяет получить как жесткий, так и мягкий свет большой яркости. Кроме того, она компактна, легка (0,6 кг). В комплект также входит набор масок Гобо различной формы и установочный комплект для насадки, держатель фильтров.
