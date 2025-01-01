images
Elinchrom MiniSpot (26420) насадка для проекции масок Гобо

Elinchrom
Elinchrom MiniSpot (26420) – предназначена для проецирования масок Гобо любыми импульсными источниками света Elinchrom, оснащенными вентиляторами. С ее помощью фотограф может добиться специальных эффектов при проведении портретной и рекламной съемки.

Описание

Края светового пятна получаются четкими и резко очерченными. Спот-насадка имеет держатель для масок Гобо диаметром 53 см. Прекрасная оптика позволяет получить как жесткий, так и мягкий свет большой яркости. Кроме того, она компактна, легка (0,6 кг). В комплект также входит набор масок Гобо различной формы и установочный комплект для насадки, держатель фильтров.

Характеристики:

  • диаметр светового пятна на расстоянии 2 м, мин./макс. – 1 м
  • апертура при дистанции 2 м, 100 ISO, 1/125, Chic 1 1200 J макс. мощность – 11,5
  • максимальная мощность вспышки – до 3000 Дж
  • максимальный моделирующий свет – 330/650 Вт
  • размеры, см – 26х12
  • вес, кг – 0,6

