Godox Knowled GR15 рефлектор с байонетом G-Mount

Описание

Рефлектор может быть полезен при съемке портретов, когда необходимо выделить лицо модели или при съемке предметов с высокой детализацией, когда необходимо создать резкие тени и контрасты. Такой рефлектор может также применяться для создания более контрастного и направленного освещения при съемке видео или фото в помещении. Легко, быстро и надежно устанавливается на осветителе благодаря новому байонету G.