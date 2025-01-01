images
Godox Knowled GR15 рефлектор с байонетом G-Mount
Артикул: MTG-1864

Godox Knowled GR15 рефлектор с байонетом G-Mount. Рефлектор Godox GR15 разработан для светодиодного осветителя KNOWLED MG1200Bi и предназначен для сужения и фокусировки светового пучка. Рефлектор Godox GR15 с углом распространения света 15° можно всего использовать в тех случаях, когда требуется узкий и направленный световой поток для выборочной подсветки определенной области.

Рефлектор может быть полезен при съемке портретов, когда необходимо выделить лицо модели или при съемке предметов с высокой детализацией, когда необходимо создать резкие тени и контрасты. Такой рефлектор может также применяться для создания более контрастного и направленного освещения при съемке видео или фото в помещении. Легко, быстро и надежно устанавливается на осветителе благодаря новому байонету G.

