Артикул: MTG-1373

Godox GR60 рефлектор для MG1200Bi.

Рефлектор Godox GR60 разработан для светодиодного осветителя KNOWLED MG1200Bi и предназначен для сужения и фокусировки светового пучка. Рефлектор Godox GR60 с углом распространения света 60° можно всего использовать в тех случаях, когда необходимо сфокусировать световой луч на определенную область сцены, например, на объекте или модели при съемке портретов. Такой рефлектор может также применяться для создания более контрастного и направленного освещения при съемке видео или фото в помещении. Легко, быстро и надежно устанавливается на осветителе благодаря новому байонету G.