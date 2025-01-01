Москва
Godox GR45 рефлектор для MG1200Bi.
Рефлектор Godox GR45 разработан для светодиодного осветителя KNOWLED MG1200Bi и предназначен для сужения и фокусировки светового пучка. Рефлектор Godox GR30 с углом распространения света 30° формирует умеренное по размеру световое пятно, которое подойдет для освещения крупных объектов или большей площади сцены, но при этом достаточно ограниченное, чтобы устранить засветку и паразитные блики. Байонет Godox G.
Подходит для использования в ситуациях, когда требуется сильное направленное освещение, например, при съемке объектов на большом расстоянии, при необходимости подсветки конкретных деталей в кадре или при создании эффекта более яркого центрального освещения с тенями на краях кадра. Легко, быстро и надежно устанавливается на осветителе благодаря новому байонету G.
